5 громких боксерских боев, которые не состоятся в 2024 году

«Канело» и Бенавидес, Тим Цзю и Чарло - кто из звездных боксеров не подерется друг с другом в 2024 году?

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Несколько звездных поединков в боксе в этом году точно не состоятся. Возможно, какие-то из них пройдут только в 2025-м.



1.Тим Цзю и Джермелл Чарло

Разговоры о поединке Тима Цзю и Джермелла Чарло продолжаются уже на протяжении полутора лет. Боксеры должны были встретиться друг с другом в ринге в феврале прошлого года, но тогда американец получил травму и снялся с турнира.

Впрочем, когда Чарло вернулся в ринг, он решил проигнорировать поединок с Тимом и подрался с «Канело» в более высокой весовой категории. Ничего хорошего для американца из этого не вышло — закономерное поражение единогласным решением судей.

Казалось, что после проигрыша от Альвареса Джермеллу больше некуда деваться, как принять вызов Тима. Особенно с учетом того, что австралиец из статуса временного чемпиона в первом среднем весе был повышен до обладателя основного титула WBO.

Однако драться с Цзю и другими прямыми конкурентами Чарло категорически не хочет. В течение нескольких месяцев американец и вовсе был лишен всех титулов. Что будет дальше с карьерой Джермелла, непонятно.

В любом случае, до конца года рассчитывать на поединок Чарло против Цзю не придется. У Тима уже есть соперник, и в конце марта он проведет защиту титула против Себастьяна Фундоры.

2. Дэвид Бенавидес и «Канело»

Противостояние Бенавидеса и «Канело» во втором среднем весе является не менее ожидаемым, чем бой Цзю и Чарло. Альварес абсолютный чемпион в этом дивизионе и один из самых популярных боксеров в мире.

Бенавидес - восходящая звезда категории до 76,2 кг. Непобежденному американцу сейчас принадлежит титул временного чемпиона по версии WBC. Альварес опасается, что Дэвид станет тем, кто закончит его правление в этом весе.

Также, как и Чарло, он принимает любые поединки кроме противостояния с Бенавидесом. Недавно мексиканец и вовсе заявил, что подерется с Дэвидом только за 150 миллионов долларов.

На 2024 год у «Канело» уже все запланировано. В начале мая ему предстоит провести поединок против соотечественника из Мексики Хайме Мунгия. В сентябре он рассчитывает подраться с Теренсом Кроуфордом.

В итоге бой против Дэвида откладывается на неопределенный срок. Рано или поздно они в любом случае сойдутся в ринге и это вопрос времени. «Канело» не сможет вечно игнорировать Бенавидеса.

Иначе, у него отберут все чемпионские пояса, как недавно это произошло с Джермеллом Чарло.

3. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд 2

Один из самых громких поединков за последнее десятилетие в полусреднем весе с участием Спенса и Кроуфорда уже прошел летом прошлого года. Болельщики ожидали конкурентного противостояния, которого так и не вышло.

Кроуфорд разобрал оппонента в одностороннем порядке и одолел его техническим нокаутом. В каком-то смысле в плане зрелищности и конкурентности поединок не оправдал себя.

Теренс довольно легко стал абсолютным чемпионом мира и теперь его интересуют бои с более серьезными противниками из других весовых категорий. Кроуфорд не против подняться аж на 3 дивизиона выше ради боя с «Канело».

В любом случае, драться в своей весовой категории в 2024-м абсолютный чемпион не планирует. Да и глядя на то, как закончился предыдущий бой Кроуфорда и Спенса, возникает вопрос: а нужен ли реванш при таком исходе?

Теренс показал всему миру разницу между ними. И Эрролу просто нечего противопоставить такому оппоненту.

4. Теофимо Лопес и Девин Хэйни

Лопес и Хэйни ранее построили неплохую карьеру в легком весе. Теофимо был обладателем трех титулов, а Девин и вовсе становился абсолютным чемпионом. Но в прошлом году они оба попробовали свои силы в более высоком в первом полусреднем дивизионе, где также сумели стать чемпионами.

Теофимо взял титул WBO, побив бывшего обладателя всех поясов Джоша Тейлора. Хэйни, в свою очередь, без каких-либо проблем отобрал титул WBC у Реджиса Прогресса, выиграв у него единогласным решением судей.

Логично было бы провести между данными боксерами объединительный поединок за 2 пояса. Но у Девина Хэйни уже назначен соперник на 20 апреля. В рамках первой защиты титула ему предстоит встретиться с Райаном Гарсией.

Вероятно, Теофимо просто не сумеет дождаться, когда Хэйни восстановится, и подерется с кем-либо из других чемпионов первого полусреднего дивизиона. Поединок Лопеса с Девином возможен, но уже в следующем году.

5. Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа

До недавнего времени противостояние Уайлдера и Джошуа выглядело одним из самых интригующих в тяжелом дивизионе. Ближе к концу прошлого года боксеры предварительно договорились об очном поединке в 2024-м.

Для организации этого боя каждому из них необходимо было выигрывать в боях на турнире в Саудовской Аравии в декабре. Джошуа со своей задачей справился. Британец за 5 раундов легко разобрал Отто Валлина и выиграл техническим нокаутом.

А вот Уайлдер неожиданно подвел в противостоянии с Джозефом Паркером. «Бронзовый бомбардировщик» потерпел сенсационное поражение единогласным решением судей.

Сам Джошуа утверждает, что не против подраться с Деонтеем после того, как он одержит хотя бы одну победу. Но здесь возникает вопрос: когда Уайлдер после такого громкого поражения вернется на ринг и вернется ли вообще?

Деонтею уже 37 лет. А его последний поединок показал, что драться на столь высоком уровне он уже не способен. В данный период времени матчмейкеры не заинтересованы в его бое с Джошуа.

Энтони сейчас идет на серии из четырех побед кряду. И он является первым кандидатом на бой за все пояса с победителем пары Усик-Фьюри. Со спортивной точки зрения для Джошуа данное противостояние гораздо важнее, чем поединок против Уайлдера.

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