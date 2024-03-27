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"Великий шелковый путь": 2 полуфинала, 2 финала, 2 бронзовые медали - ФОТО

Бокс
Новости
27 Марта 2024 09:42
"Великий шелковый путь": 2 полуфинала, 2 финала, 2 бронзовые медали - ФОТО

В Баку продолжается международный турнир «Великий шелковый путь», в котором участвуют мужчины и женщины-боксеры.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований, в которых участвует 121 спортсмен из 11 стран, этап прошли еще 5 членов сборной Азербайджана.

В весовой категории 67 кг Ильгар Салахов в 1/4 финала сразился с пакистанцем Мухаммадом Усамой. Он с большим перевесом победил во втором туре и вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль. На пути к финалу Салахов встретится с Мехди Амиризафаром (Иран).

В весе 75 кг было два азербайджанских поединка. Кямран Шахсуварлы победил со счетом 5:0 Новрузали Худуева (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27), а Миршариф Кязимзаде - Фархада Шейдаева (30:27, 30:27, 30:25, 29:28, 30:27) и вышли в полуфинал. Обеспечившие минимум бронзовые медали наши боксеры в следующих поединках померятся силами с Саиджамшидом Джафаровым и Джавахиром Умматалиевым (оба из Узбекистана).

В финал вышел обладатель лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024 Мурад Аллахвердиев. Наш боксер, вышедший на ринг в весе 86 кг, оказался сильнее Бекзата Тангатара (Казахстан) – 4:1 (27:30, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28). Свои отношения с Хасмагомедом Джавахановым (Россия) он выяснит в решающем поединке.

Альфонсо Домингес также покинул полуфинальный бой с победой в категории 92 кг. Наш чемпион мира победил со счетом 5:0 Диорбека Уралова из Узбекистана (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). В поединке за золотую медаль Домингес встретится с Тогамбаем Садындиком (Казахстан).

Сархан Будагов (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями. Первый из них проиграл Фазлиддину Эркинбоеву (Узбекистан), а Абдуллаев не стал биться с Джахонгиром Зокировым (Узбекистан) из-за травмы в четвертьфинале.

Отметим, что бои четвертого дня соревнований, проходящих в Центре бокса, начнутся в 14:00. Финал турнира состоится 28 марта.

İdman.biz

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