"Великий шелковый путь": двое наших боксеров в финале, четверо завоевали бронзовые медали - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный раунд международного турнира среди женщин-боксеров «Великий шелковый путь».

Как сообщает İdman.biz, в финал вышли 2 спортсмена сборной Азербайджана.

Боксеры команды Анаханым Исмаилова и Марджона Савриева встретились в весовой категории до 50 кг. Матч завершился победой второй со счетом 3:2. В финале Савриева сразится с Гюнель Рагимовой (Азербайджан).

Победу в полуфинальном поединке также одержала Зейнаб Рагимова. Наш боксер, испытавший свои силы в весовой категории 54 кг, победила итальянку Алену Савчук - 3:2. Свои отношения с Шахиной Нематовой (Узбекистан) она выяснит в решающем бою.

Помимо Исмаиловой, с бронзовыми медалями турнир завершили Наргиз Зейналова (54 кг), Махсати Хамзаева и Айсу Дарвишова (обе 60 кг). Они проиграли Шахине Нематовой (Узбекистан), Ребекке Николи (Италия) и Будай Вивьен (Венгрия) соответственно.

Финальные бои женщин-боксеров состоятся 27 марта. Завтра в финальных поединках Мехпара Мамедова (48 кг) проверит свои силы против Эрики Прискиандаро (Италия), а Лала Намазлы (63 кг) - против Канфоры Ассунты (Италия).

Отметим, что борьба боксеров-мужчин на "Великом шелковом пути", в котором участвует 121 спортсмен из 11 стран, завершится 28 марта.

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