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Великолепная победа Акифа Гулузаде: открытие вечера - ФОТО

Бокс
Новости
24 Марта 2024 17:54
Великолепная победа Акифа Гулузаде: открытие вечера - ФОТО

В столице Таиланда Бангкоке прошел международный турнир в лиге RSW по муай-тай.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на соревнованиях представлял 18-летний Акиф Гулузаде, спортсмен промогруппы «Лучшие из лучших».

Боец тайского бокса, выступавший в весовой категории до 60 кг, был выбран открытием вечера, победив своего тайского соперника Петчсамарта. Поединок Акифа Гулузаде, выступавшего на высоком уровне, был отмечен как самый интересный бой турнира.

Отметим, что промо-группа «Лучшие из лучших» поддерживает представление азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях по боевому виду К-1. По приглашению «Лучших из лучших» нашу страну посетили известные спортсмены Бадр Хари, Буакав Бенчамек.

İdman.biz

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