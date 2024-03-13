Самир Гусейнов: "Получение лицензии среди 113 стран - это похвально" - ФОТО

Сборная Азербайджана, принявшая участие в I Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходившем в итальянском Бусто-Арсицио, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию встречали коллектив Федерации бокса, сотрудники Министерства молодежи и спорта, представители спортивной общественности, боксеры и члены семей спортсменов.

Советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов отметил, что выступление нашей команды на соревнованиях заслуживает самой высокой оценки:

"Получение лицензии среди 113 стран - это похвально. Давайте учтем, что многие страны, в том числе Армения и Грузия, не смогли получить лицензию. Выиграв пока 3 лицензии среди мужчин, мы делим 7-11 места среди стран мира. Уверены, что сможем добиться успеха в остальных 4 весовых категориях на следующем квалификационном турнире, который пройдет в Таиланде. В то же время мы подготовили дополнительную программу для национальной сборной по женскому боксу. Надеемся, что они тоже получат лицензию. Уверены, что наши боксеры-мужчины поедут в Париж-2024 с максимальным количеством лицензий».

Он также подчеркнул, что за последние годы в деятельности федерации произошли серьезные изменения, в результате реформ достигнуты достаточно серьезные достижения на чемпионатах Европы и мира, 77 медалей в 2022 году, и это число увеличилось до 179 год спустя:

«Это показывает, что наша политика правильная. В Париже-2024 результаты будут еще лучше».

Старший тренер мужской сборной по боксу Нариман Абдуллаев рассказал, что борьба была очень напряженной и в турнире приняли участие сильнейшие со всего мира:

"Наши боксеры показали себя хорошо. Ниджат Гусейнов провёл 4 боя и сказал своё слово перед титулованными боксерами. Мы думаем, что он выиграет медаль на Олимпийских играх. У нас на подходе еще один лицензионный турнир. Обещаем, что и там пройдем квалификацию".

Ниджат Гусейнов, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в Италии, рассказал, что они хорошо подготовились и в результате добились успеха. По его словам, хотя каждый поединок был трудным, он добился успеха благодаря уверенной тактике. Гусейнов заявил, что будет готовиться к Играм всеми силами, чтобы высоко поднять флаг Азербайджана в Париже-2024.

Его личный тренер Вугар Агаларов заявил, что с самого начала верил, что его подопечный добьется успеха. Он сказал, что это победа для всех нас, Азербайджана:

"Ниджат был одним из самых молодых боксеров в весовой категории до 51 кг, и я верю, что его большие успехи впереди".

Отметим, II Всемирный квалификационный олимпийский турнир пройдет в Таиланде с 23 мая по 3 июня.

İdman.biz