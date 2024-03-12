12 Марта 2024
RU

Ниджат Гусейнов завоевал лицензию на Париж-2024

Бокс
Новости
12 Марта 2024 00:00
Ниджат Гусейнов завоевал лицензию на Париж-2024

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, наш двукратный чемпион Европы, выступающий в весовой категории до 51 кг, добился этого, победив Роско Хилла (США) в 1/4 финала Первого квалификационного олимпийского турнира мира, проходившего в итальянском Бусто-Арсицио.

До этого матча Гусейнов, одержавший уверенную победу над бронзовым призером чемпионата мира Дипаком Дипаком (Индия), финалистом чемпионата мира, чемпионом Европы Сахилом Алахвердови (Грузия) и вице-чемпионом континента Рудольфом Гарбояном, и на этот раз покинул ринг победителем. Член сборной, одолевший о счетом 3:2 своего соперника - американца, серебряного призера чемпионата мира - получил лицензию, пройдя в полуфинал.

В результате количество лицензий, завоеванных нашей сборной по боксу на Париж-2024, увеличилось до 3. До Гусейнова свое участие в Олимпиаде на III Европейских играх оформили Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Отметим, что Сархан Алиев также выступит в 1/4 финала в Италии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира
11 Марта 12:43
Бокс

Азербайджанский боксер выиграл Кубок мира

В Черногории в Будве завершился международный турнир среди молодых боксеров с традиционным статусом Кубка мира "Жемчужина Адриатики"
Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО
11 Марта 09:24
Бокс

Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио
Ниджат Гусейнов победил армянина на лицензионном турнире - ФОТО - ВИДЕО
10 Марта 18:40
Бокс

Ниджат Гусейнов победил армянина на лицензионном турнире - ФОТО - ВИДЕО

Поединок, проходивший в рамках стадии 1/8 финала, завершился уверенной победой нашего боксера
Наш чемпион мира приступил к судейству - ФОТО
10 Марта 13:26
Бокс

Наш чемпион мира приступил к судейству - ФОТО

Судейский комитет Федерации бокса Азербайджана организовал очередной семинар для судей
Азербайджанские боксеры - в финале Кубка мира
10 Марта 11:35
Бокс

Азербайджанские боксеры - в финале Кубка мира

В Будве (Черногория) завершился полуфинальный этап международного турнира "Жемчужина Адриатики" среди молодых боксеров, имеющих традиционный статус Кубка мира
Нганну-боксёр оказался мыльным пузырём. Удивительно, но боксу тоже нужно учиться
9 Марта 20:15
Бокс

Нганну-боксёр оказался мыльным пузырём. Удивительно, но боксу тоже нужно учиться

Отчёт о бое Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
9 Марта 15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО
11 Марта 09:24
Бокс

Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио