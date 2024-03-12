Ниджат Гусейнов завоевал лицензию на Париж-2024

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, наш двукратный чемпион Европы, выступающий в весовой категории до 51 кг, добился этого, победив Роско Хилла (США) в 1/4 финала Первого квалификационного олимпийского турнира мира, проходившего в итальянском Бусто-Арсицио.

До этого матча Гусейнов, одержавший уверенную победу над бронзовым призером чемпионата мира Дипаком Дипаком (Индия), финалистом чемпионата мира, чемпионом Европы Сахилом Алахвердови (Грузия) и вице-чемпионом континента Рудольфом Гарбояном, и на этот раз покинул ринг победителем. Член сборной, одолевший о счетом 3:2 своего соперника - американца, серебряного призера чемпионата мира - получил лицензию, пройдя в полуфинал.

В результате количество лицензий, завоеванных нашей сборной по боксу на Париж-2024, увеличилось до 3. До Гусейнова свое участие в Олимпиаде на III Европейских играх оформили Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Отметим, что Сархан Алиев также выступит в 1/4 финала в Италии.

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