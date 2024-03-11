Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает İdman.biz, победитель чемпионата мира, испытавший свои силы в весе 71 кг, в 1/8 финала бился против Гургена Мадояна из Армении.

Бой завершился победой Алиева. Наш боксер победил со счетом 3:2 (28:29, 28:29, 29:28, 29:28, 30:27). Таким образом, вслед за Ниджатом Гусейновым (51 кг) Сархан также выбил своего армянского соперника и вышел в 1/4 финала.

Всего 1 победы ему будет достаточно, чтобы получить лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024. На пути к полуфиналу Алиев проведет поединок против казахстанца Асланбека Шимбергенова.

Отметим, что сегодня пройдут бои 1/4 финала.

İdman.biz