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Наш чемпион мира приступил к судейству - ФОТО

Бокс
Новости
10 Марта 2024 13:26
Наш чемпион мира приступил к судейству - ФОТО

Судейский комитет Федерации бокса Азербайджана организовал очередной семинар для судей.

Как сообщает İdman.biz, тренировка прошла в рамках чемпионата кадетов-боксеров Бакинской зоны.

В семинаре, проведенном председателем Комитета судей Эмилем Гурбаналиевым, приняли участие 15 человек. Судьям была предоставлена ​​необходимая информация по различным теоретическим и практическим вопросам, разъяснено, на что судьям следует обращать внимание во время поединков.

Как и каждый год, на этот раз к соревнованию был привлечен новый судья. Это Шабан Шахпалангов, чемпион мира среди молодежи.

Отметим, что семинар был направлен на подготовку к экзамену на 1 звезду на международном турнире "Великий шелковый путь", который пройдет в Баку в марте.

İdman.biz

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