Азербайджанские боксеры - в финале Кубка мира

В Будве (Черногория) завершился полуфинальный этап международного турнира «Жемчужина Адриатики» среди молодых боксеров, имеющих традиционный статус Кубка мира.

Как сообщает İdman.biz, в финал соревнований вышли 2 спортсмена сборной Азербайджана.

В составе нашей команды Билалхабаши Назаров (48 кг) в полуфинале победил кубинца Мануэля Собера Руиса со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 30:27). В финале Назаров сразится с Тамтой Бриеш (Индия).

Зидан Гумбатов, выступавший в весовой категории 51 кг, оказался сильнее Джуджи Рубана из Индии. Наш боксер, который был сильнее своего соперника во всех 3-х раундах, одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). За золотую медаль он встретится с Арсением Жильцовым (Россия).

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