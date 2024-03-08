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Очередная победа в лицензионном турнире от Шахлы Аллахвердиевой

Бокс
Новости
8 Марта 2024 19:28
Очередная победа в лицензионном турнире от Шахлы Аллахвердиевой

В итальянском Бусто-Арсицио продолжается I Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в шестой день соревнований Шахла Аллахвердиева первой вышла на ринг в составе сборной Азербайджана.

В 1/16 финала боксер весом 66 кг встретилась с Марианой Сото Торрес (Испания). Бой завершился победой Аллахвердиевой. Она победила своего соперника со счетом 5:0.

Таким образом, Шахла, одержавшая вторую победу подряд, вышла в 1/8 финала и стала на шаг ближе к лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Свой третий бой член команды проведет 9 марта. Соперницей Аллахвердиевой станет украинка Анастасия Черноколенко.

Отметим, что сегодня свои силы проверят еще два боксера. Марджона Савриева (50 кг) сразится с Мейлин Чала Сьюзан (Эквадор), Умид Рустамов (57 кг) - с Бакари Хасаном (Кения).

İdman.biz

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