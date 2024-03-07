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Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг

Бокс
Новости
7 Марта 2024 22:44
Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг

Популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол в соцсети Х (бывший Твиттер).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. Джейк Пол, в свою очередь, последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. В своём активе Джейк имеет девять побед и одно поражение.

İdman.biz

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