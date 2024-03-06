Альфонсо Домингес взял реванш и прошел в следующий этап

Еще один азербайджанский боксер с победы стартовал на I Всемирном олимпийском квалификационном турнире в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает İdman.biz, в 1/32 финала Альфонсо Домингес (92 кг) встретился с израильтянином Яном Заком.

Наш чемпион мира не дал сопернику ни единого шанса. Домингес, победивший со счетом 5:0, помимо прохождени в следующий этап взял реванш за поражение в Кракове-2023 от Зака.

В 1/16 финала наш олимпийский призер встретится с вышедшим из первого круга Эммануэлем Рейесом Пла (Испания). Поединок состоится 7 марта.

Отметим, что сборная Азербайджана осталась непобежденной в соревнованиях, стартовавших 3 марта. Ниджат Гусейнов (51 кг) вышел в 1/8 финала, Умид Рустамов (57 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг) - в 1/16.

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