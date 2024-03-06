Наш чемпион Европы победил грузинского боксера на лицензионном турнире

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов (51 кг) вышел в 1/8 финала I Всемирного квалификационного олимпийского турнира, проходящего в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает İdman.biz, во втором поединке наш двукратный чемпион Европы победил Сахиля Алахвердовини (Грузия).

Гусейнов победил сильнейшего на континенте и финалиста чемпионата мира со счетом 5:0. Бой 1/8 финала он проведет 10 марта.

Отметим, что в первом бою лицензионного турнира на Летние Олимпийские игры Париж-2024 Ниджат победил Дипака Дипака (Индия). Если он выйдет в полуфинал, то завоюет лицензию в столицу Франции.

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