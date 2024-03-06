Шахла Аллахвердиева победила вьетнамскую соперницу

Азербайджанская боксерша Шахла Аллахвердиева с победы начала I Всемирный квалификационный олимпийский турнир, проходящий в итальянском Бусто-Арсицио.

İdman.biz сообщает, что член национальной команды, борющийся за лицензию на Париж-2024 в весовой категории 66 кг, в 1/32 финала выбила из соревнований Нгок Май Хоанга (Вьетнам).

В 1/16 финала Аллахвердиева встретится с вышедшей из первого раунда Марианой Сото Торрес (Испания). Поединок состоится 8 марта.

До Шахлы свои этапы преодолели также вышли Ниджат Гусейнов (51 кг), Умид Рустамов (57 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг).

Отметим, что лицензионный турнир завершится 11 марта.

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