Тайфур Алиев победно начал лицензионный турнир

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев (63,5 кг) с победы начал лицензионный турнир в Бусто-Арцисио (Италия).

Как сообщает İdman.biz, в своем первом бою бронзовый призер Евроигр нанес поражение представителю Аргентины Маттиасу Лусиано. Итоговый счет – 3:2 (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 28:29). Его следующим соперником будет японец Шон Нишияма. Поединок состоится 7 марта.

Отметим, что ранее первый круг турнира преодолели Ниджат Гусейнов (51 кг), Умид Рустамов (57 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг).

В общей сложности, в состав нашей команды вошли девять боксеров.

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