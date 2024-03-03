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Объявлены соперники наших боксеров на олимпийском отборочном турнире - ФОТО

Бокс
Новости
3 Марта 2024 12:12
Объявлены соперники наших боксеров на олимпийском отборочном турнире - ФОТО

Проведена ​​жеребьевка Первого квалификационного олимпийского турнира по боксу, который пройдет в Бусто-Арсицио, Италия.

Как сообщает İdman.biz, по итогам определены первые соперники спортсменов сборной Азербайджана.

В первый день соревнований, которые начнутся сегодня, от нашей команды выступит Ниджат Гусейнов (51 кг). Наш двукратный чемпион Европы бросит вызов Дипаку Дипаку (Индия).

602 боксера из 113 стран проверят свои силы в борьбе за 49 (28 мужчин, 21 женщина) лицензий на Летние Олимпийские игры Париж-2024 в соревновании, которое пройдёт на E-Work Arena до 12 марта. В столицу Франции квалифицируются полуфиналисты в 7 весовых категориях у мужчин и 4 весовых категориях у женщин. У женщин-боксеров свое участие в Олимпиаде оформят финалистки в весовой категории 57 кг и первые 3 места в весовой категории 60 кг.

I Всемирный олимпийский квалификационный турнир
1/32 финала
3 марта
Ниджат Гусейнов (51 кг) – Дипак Дипак (Индия)

4 марта
Умид Рустамов (57 кг) – Навваф Альзахми (ОАЭ)
Зейнаб Рагимова (54 кг) – Фатма Зохра Хаджала (Алжир)

5 марта
Тайфур Алиев (63,5 кг) – Матиас Амайя Лучано (Аргентина)
Сархан Алиев (71 кг) – Элабидин Амрук Зин (Марокко)

6 марта
Альфонсо Домингес (92 кг) – Ян Зак (Израиль)
Шахла Аллахвердиева (66 кг) – Нгок Май Хоанг (Вьетнам)

1/16 финала
7 марта
Мехсети Хамзаева-Агамалиева (57 кг) – Придакамон Тинтабтхаи (Таиланд)

8 марта
Марджона Савриева (50 кг) – Мейлин Чала Сьюзан (Эквадор)

Отметим, что Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) уже завоевали лицензию на Париж-2024.

İdman.biz

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