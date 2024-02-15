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57-летний Майк Тайсон показал ВИДЕО боксёрской тренировки

Бокс
Новости
15 Февраля 2024 13:28
57-летний Майк Тайсон показал ВИДЕО боксёрской тренировки

В Сети появилось видео, на котором легендарный американский боксёр Майк Тайсон продемонстрировал свою боксёрскую тренировку.

57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки:

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» подарил Тайсону именную футболку.

İdman.biz

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