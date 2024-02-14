Сборная Азербайджана готовится к олимпийским квалификационным турнирам вместе с 5 странами

Женскач сборная Азербайджана по боксу принимает участие в учебно-тренировочном сборе в Турции.

İdman.biz сообщает, что в Трабзоне национальная сборная продолжает подготовку к олимпийским квалификационным турнирам.

Сбор, начавшийся 11 февраля, завершится 25 февраля. В тренировках под руководством тренеров Илькина Агаева и Виктории Руденко принимают участие Анаханым Исмайлова, Марджона Савриева (обе 50 кг), Зейнаб Рахимова (54 кг), Мехсети Агамалиева-Хамзаева (57 кг), Шахла Аллахвердиева (66 кг) и Айнур Рзаева (75 кг).

Наши боксеры тренируются вместе со сборными Турции, Марокко, Нидерландов, Казахстана и Польши. В рамках сбора планируется провести контрольные бои.

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