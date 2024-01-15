Определились сильнейшие боксеры Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана среди молодых боксеров.

Как сообщает İdman.biz, свои силы в соревнованиях попробовали 408 боксеров из 74 команд, представляющих клубы из разных городов и регионов страны, а также спортивные общества. В ходе 7-дневного турнира определились победители в 14 весовых категориях.

Рустам Шахбазов, Али Мамедов, Закир Гасанзаде, Исмаил Рзаев, Багир Амирханлы, Субхан Бабаев, Хагверди Гасанов, Нурлан Абишов, Кянан Асланлы, Валех Эйвазлы, Рза Рзаев, Исмаил Велиев, Амир Абасов и Сафтар Мамедзаде одержали победы в финальных боях, состоявшихся в Центре бокса.

Сумгаит (3-3-5) занял первое место в общекомандном зачёте турнира. Второе место завоевал спортивный клуб «Золотая перчатка» (3-1-1), третье - Гянджа (2-1-7).

Рза Рзаев (Гянджа) удостоен звания лучшего боксера чемпионата. Рухин Сафаров (Нахчыван) завоевал звание самого упорного боксера, Фархад Рахманов - лучшего судьи.

Отметим, что призеры войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Чемпионат Азербайджана

Финал

44 кг

Рустам Шахбазов (Сумгаит) – Айхан Гасанов («Техсил» РИМ) – 3:2

46 кг

Али Мамедов (Астара) – Саид Асланзаде (Сумгаит) – 5:0

48 кг

Закир Гасанзаде (Гянджа) – Имран Ахундов («Техсил» РИМ) – 5:0

50 кг

Исмаил Рзаев («Золотая перчатка») – Ульви Алескеров («Гянджа») – 5:0

52 кг

Багир Амирханлы ("Техсил" РИМ) - Махаммедали Мамедали (Тертер) - 5:0

54 кг

Субхан Бабаев (Сумгаит) - Шахин Асланов (РИМ «Техсил») - первый победил с полным преимуществом

57 кг

Хагверди Гасанов (Нахчыван МР) - Мансур Ходжаев («Забит» СК) - 4:1

60 кг

Нурлан Абишов («Золотая перчатка») - Вусал Халилов (Сумгаит) - 3:2

63 кг

Кянан Асланлы (Сумгаит) – Дениз Зейналов («Золотая перчатка») - первый победил с полным преимуществом

66 кг

Валех Эйвазлы («Золотая перчатка») - Сарван Абдуллазаде («Фируз» БК) - 5:0

70 кг

Рза Рзаев (Гянджа) - Омар Иманлы ("Техсил" РИМ) - первый победил с полным преимуществом

75 кг

Исмаил Велиев (ОИК Пиршаги-Кюрдаханы) - Омар Гулузаде (Сумгаит) - первый победил с полным преимуществом

80 кг

Амир Абасов (Габала) - Али Мамишов («Техсил» РИМ) - 5:0

+80 кг

Сафтар Мамедзаде (Агсу) - Мухаммад Джафаров (Z-1 İK) - 4:1

Все победители

44 кг

1. Рустам Шахбазов (Сумгаит)

2. Айхан Гасанов ("Техсил" РИМ)\

3. Али Алиев (Гянджа)

3. Гусейн Гулиев («Золотая перчатка»)

46 кг

1. Али Мамедов (Астара)

2. Саид Асланзаде (Сумгаит)

3. Умид Рустамов (Масаллы)

3. Шахин Мустафаев (Гянджа)

48 кг

1. Закир Гасанзаде (Гянджа)

2. Имран Ахундов ("Техсил" РИМ)

3. Айдын Гасымов (Мингячевир)

3. Керим Султанов (Сумгаит)

50 кг

1. Исмаил Рзаев («Золотая перчатка»)

2. Ульви Алескеров (Гянджа)

3. Афлатун Исмиев (Сумгаит)

3. Эльхан Агазаде (УГИМ-7)

52 кг

1. Багир Амирханлы («Техсил» РИМ)

2. Мухаммадали Мамедали (Тертер)

3. Рауль Гейдарли ("Фируз" БК)

3. Нахид Байрамов (Сумгаит)

54 кг

1. Субхан Бабаев (Сумгаит)

2. Шахин Асланов ("Техсил" РИМ)

3. Али Бахишов (Джалилабад)

3. Дениз Мирзагаев («Техсил» РИД)

57 кг

1. Хагверди Гасанов (Нахчыван МР)

2. Мансур Ходжаев ("Забит")

3. Хасрат Мехдуев (Гянджа)

3. Сейдемир Гулиев (Сумгаит)

60 кг

1. Нурлан Абишов («Золотая перчатка»)

2. Вусал Халилов (Сумгаит)

3. Тургай Рагимли (Гянджа)

3. Рауль Абдуллаев (Лянкоран)

63 кг

1. Кянан Асланлы (Сумгаит)

2. Дениз Зейналов («Золотая перчатка»)

3. Мурад Гулиев (Шамкир)

3. Тарверди Мамедли ("Спартак")

66 кг

1. Валех Эйвазли («Золотая перчатка»)

2. Сарван Абдуллазаде («Фируз» БК)

3. Фарид Мамедов (Казах)

3. Муса Ибадов (Балакен)

70 кг

1. Рза Рзаев (Гянджа)

2. Омар Иманлы («Техсил» РИМ)

3. Ульви Новрузов ("Зенит")

3. Сахаддин Гасанлы (Гянджа)

75 кг

1. Исмаил Велиев (ОИК «Пиршаги-Курдаханы»)

2. Омар Гулузаде (Сумгаит)

3. Шамиль Пашаев (Гянджа)

3. Имрахим Нагиев (Гейгель)

80 кг

1. Амир Абасов (Габала)

2. Али Мамишов ("Техсил" РИМ)

3. Илькин Шамамедов (ОИК Пиршаги-Курдаханы)

3. Гусейн Абдиев (Гянджа)

+80 кг

1. Сафтар Мамедзаде (Агсу)

2. Мухаммад Джафаров (Z-1 IC)

3. Надир Исмиханов («Техсил» РИМ)

3. Рахиб Тахмазов (Сумгаит)

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