Азербайджанские боксеры в 2023 году завоевали 179 медалей - АНАЛИЗ

2023 год запомнится как успешный год для азербайджанского бокса.

Как сообщает İdman.biz, в этом году сборные Азербайджана завоевали 179 медалей в разных возрастных группах. Эти награды команды получили на 26 международных соревнованиях, в которых принимали участие. Было завоевано 35 золотых, 37 серебряных и 107 бронзовых медалей. В результате команды добились прогресса на 132 процента по сравнению с прошлым годом.

Наши боксеры завоевали 11 из 179 наград на чемпионатах Европы и 3 чемпионатах мира. Национальные команды вернулись домой с призами с каждого чемпионата мира и соревнований континентального уровня, в которых они участвовали. Также наши боксеры 2 раза поднимались на пьедестал почета на Европейских играх и завоевали столько же лицензий на летние Олимпийские игры Париж-2024. В активе нашей сборной также медали серии «Золотой пояс», II Игр СНГ и Международного фестиваля студенческого спорта.

14 медалей на чемпионатах Европы и мира, первая азербайджанская

В составе нашей команды Ниджат Гусейнов (51 кг) второй раз подряд завоевал титул чемпиона на чемпионате Европы среди юношей до 22 лет. На соревнованиях, прошедших в Будве (Черногория), Азрак Бабиров (57 кг) завоевал серебро, Турал Сарыев (48 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Марджона Савриева (50 кг) - бронзовые медали. Сборная завоевала 5 медалей на чемпионате Европы и впервые вошла в историю. Ранее наши боксеры 4 раза поднимались на пьедестал почета в подобных соревнованиях, на этот раз их число увеличилось до 5.

Чемпионат Европы среди юношей до 22 лет ознаменовался и тем, что Азербайджан завоевал первую медаль в женских соревнованиях. Марджона Савриева (50 кг) стала третьей и вписала свое имя в историю нашего бокса.

Шахин Асланов (52 кг) и Сафтар Мамедзаде (90 кг) завоевали титул сильнейших континента на чемпионате Европы среди школьников в словенском Мариборе. Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. В 2022 году наша сборная завоевала в Турции 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, но на этот раз оба боксера, прошедшие в финал, ушли с ринга победителями.

Еще 2 медали на континентальном первенстве завоевали наши юные боксеры. В румынском Плоешти Эльбрус Керимли (54 кг) и Илькана Ахмедова (+80 кг) заняли 3-е место.

На чемпионате мира Альфонсо Домингес (86 кг) завоевал серебряную медаль, а Магомед Абдуллаев (+92 кг) - бронзовую. Успехи не связаны только с мужчинами, как это было в прошлом году. Айнур Рзаева, поднявшаяся на третью ступеньку пьедестала почета в аналогичном женском соревновании, вошла в число призеров как первая азербайджанская боксерша.

Надежда на завтра

Что касается отдельных команд, то больше медалей завоевала молодежная сборная. Национальная сборная под руководством Вагифа Кязимова завоевала 60 наград в 7 соревнованиях. Если добавить сюда боксеров школы, участвовавших в чемпионате Европы, то количество наград будет равно 64. 18 из них - золотые, 9 - серебряные и 37 - бронзовые. Эта команда добилась роста на 326 процентов (без школьников) по сравнению с прошлым годом.

Молодежная сборная увеличила количество наград с 16 до 51. Команда, которую тренирует Эльбрус Рзаев, завоевала эти награды на 6 международных соревнованиях. Их процент прироста медалей равен 219.

Команда, которую тренирует Педро Роке, завоевала 24 призовых места в 8 турнирах. Наши женские сборные под руководством Ядигара Мамедова 29 раз завоевали медали на 11 международных соревнованиях.

Учитывая успех и достижения сборной U-22, мы можем с нетерпением ждать завтрашнего дня в наших командах всех возрастных групп. Потому что в младших возрастных группах прогресс по количеству медалей больше.

Результат 47 процентов, снова 2 международных соревнования в Баку

Национальные сборные разных возрастных групп представляли 383 боксера в 26 соревнованиях. 74 боксера проверили свои силы на чемпионатах Европы и мира, 309 - на международных турнирах. Из них 47 процентов высоко подняли флаг Азербайджана на соревнованиях.

После некоторого перерыва в Азербайджане состоялись два международных турнира. Международный турнир среди юниоров, посвященный 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел с участием 11 стран. После этого в нашей стране был организован международный турнир, посвященный памяти Аббаса Агаларова, в котором приняли участие 7 команд. Эти соревнования и чемпионаты Азербайджана транслировались в прямом эфире на YouTube.

Что касается чемпионатов Азербайджана, то было организовано 3 таких соревнования. По итогам 6-зонного турнира среди кадетов в Баку состоялся финальный этап с участием сильнейших. В решающем этапе приняли участие 227 сильнейших спортсменов из 52 команд.

Улучшение численности команд и участников зафиксировано и на чемпионате страны среди юных боксеров. На этот раз в чемпионате приняли участие 227 спортсменов из 59 команд.

Чемпионат страны среди мужчин-боксеров также оставил позади последние годы по количеству участников. В соревнованиях, которые также проходили с участием иностранных супервайзеров и судей, боролись 167 спортсменов из 41 команды.

Материально-техническая база крепнет, судьи повышают количество звезд

Важные шаги сделаны в направлении укрепления материально-технической базы в 2023 году. Господин Президент, глава Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев был проинформирован о построенном во вспомогательном здании арены Центре боксерской подготовки, когда ознакомился с условиями, созданными после реконструкции Сумгаитского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите. В то же время в Лянкяранском центре бокса возобновились тренировки спортсменов.

Также наши судьи увеличили количество звезд и получили назначения на международные соревнования. Для наших тренеров в Баку были организованы семинары, а для боксеров - организовано несколько тренировочных сборов за пределами страны и в столице.

Жди нас, Париж

Мы верим, что 2024 год будет более успешным для наших боксеров. Потому что национальная сборная по боксу отправится на летние Олимпийские игры в Париже-2024 под девизом «К олимпийскому золоту», который был запущен в прошлом году. Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) сделали первые шаги на этом пути. Нет сомнений, что в предстоящих отборочных турнирах количество лицензий увеличится. По этой причине команда говорит «Жди нас, Париж» и отправится в столицу Франции за первым олимпийским золотом для Азербайджана.

Отметим, что год назад наши боксеры завоевали 77 (30-20-27) медалей на 15 международных соревнованиях.

İdman.biz