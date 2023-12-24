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"Джошуа - лучший супертяжеловес в мире, он вернулся"

Бокс
Новости
24 Декабря 2023 19:50
"Джошуа - лучший супертяжеловес в мире, он вернулся"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", британский промоутер Эдди Хирн оценил выступление своего подопечного и двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в поединке со шведом Отто Валлином, который состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Джошуа победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.

«Я верю, что такой Энтони Джошуа - лучший супертяжеловес в мире. Он показал идеальное выступление. Он опасен, когда настроен, и 2024 год будет очень интересным. Все тяжеловесы должны быть начеку, он вернулся», - приводит слова Хирна DAZN.

Напомним, Джошуа провёл три поединка в 2023 году: в апреле он перебоксировал американца Джермейна Франклина, а в августе нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.

İdman.biz

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