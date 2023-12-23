Большой бокс в Эр-Рияде: Хргович и Опетайя проблем не испытали, Махмудов проиграл - ВИДЕО - ФОТО

Состоялся бой между российским бойцом супертяжёлого веса Арсланбеком Махмудовым (18-0, 17 KO) и чемпионом Европы немцем Агитом Кабайелом (23-0, 15 KO).

В первых двух раундах активничал в основном Махмудов. В третьем ситуация изменилась, точнее бил Кабайел. В четвертом раунде Кабайел трижды послал Махмудова в нокдаун. После этого рефери остановил поединок. Итог - победа Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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21:54

На Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершился поединок обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича против Марка Де Мори.

Хргович владел огромным преимуществом. Хорват начал с серии мощных ударов. Спустя минуту после начала боя он нанес сокрушительный удар справа, после которого Де Мори попятился назад и вцепился рукой в канаты. Рефери открыл счет, а австралиец неохотно продолжил бой.

Спустя некоторое время Де Мори смог хорошо приложиться справа. Но Хргович выстоял и обрушился на соперника с новыми силами. Де Мори надолго не хватило, хорват же добился своего. Точный удар и угол Де Мори выбросил полотенце. В итоге Хргович победил Марка Де Мори техническим нокаутом в первом раунде. Для победы хорвату потребовалось всего 106 секунд.

ХХХ

Также завершился бой бывшего чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе из Австралии Джея Опетайи против британца Эллиса Зорро.

Поединок активнее начал Опетайя. Австралиец в первом раунде хорошо приложился слева по сопернику. На последней минуте стартового раунда Опетайя нанес мощнейший левый хук. Зорро рухнул на настил ринга как подкошенный. Рефери не стал открывать счет и останол бой. Британцем занялись врачи. В итоге Джей Опетайя победил Эллиса Зорро нокаутом в первом раунде.

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21:12

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый бой вечера.

Кубинец Фрэнк Санчес нокаутировал в седьмом раунде Джуниора Фа.

Бой стартовал и проходил не очень активно, но в конце шестого раунда Санчес тяжело попал и отправил Фа на настил. Тот, правда, сумел подняться, но тут же прозвучал спасительный гонг.

В следующем раунде Санчес еще дважды отправил оппонента в нокдаун, после чего бой был остановлен.

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20:46

Сегодня пройдет одно из самых значимых событий мирового бокса в этом году — турнир «Судный день» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

İdman.biz публикует расписание боев. Время бакинское. Организаторы отмечают, что в соответствии с обстоятельствами, старт боев может быть задержан на 10 минут или наоборот.

В главном бою сойдутся британский бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и шведский боксер Отто Валлин.

20:15 Фрэнк Санчес — Джуниор Фа

21:15 Филип Хргович — Марк Де Мори

22:15 Джей Опетайя — Эллис Зорро

23:25 Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел

00:25 Дмитрий Бивол — Линдон Артур

01:35 Дэниэл Дюбуа — Джаррелл Миллер

02:35 Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

03:45 Энтони Джошуа — Отто Валлин

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