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IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Бокс
Новости
23 Декабря 2023 13:16
IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен.

Как сообщает İdman.biz, его международная категория повышена до 1 звезды.

Этого достижения он добился на международном турнире, проходившем в Минске, столице Беларуси, 18-24 ноября. IBA сообщает, что наш соотечественник, принимавший участие в теоретических и практических занятиях на конкурсе, успешно сдал экзамен и наградил его 1 звездой. Абиев был выбран лучшим судьей турнира.

До этого международная категория Ровшана Гадирова, Анара Нагдиева и Эльхана Гулиева была повышена до 2 звезд.

İdman.biz

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