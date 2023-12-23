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Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко

Бокс
Новости
23 Декабря 2023 10:14
Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс-младший прокомментировал возможность проведения выставочного боя с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

"Нет, я завязал с выставочными боями. Только за большие деньги. Если нет, то какой смысл? За реально большие деньги - может быть. Если нет, то и смысла не вижу. Хотя бы 10 миллионов долларов", - приводит слова Джонса MMA Metaratings.

54-летний Рой Джонс-младший свой последний на данный момент боксёрский бой провёл в апреле 2023 года, уступив Энтони Петтису по очкам решением большинства судей. Всего на его счету 66 побед (47 из которых нокаутом) и десять поражений в профессиональной карьере.

В сентябре 2015 года американец Рой Джонс получил российское гражданство.

İdman.biz

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