В Федерации бокса обсудили подготовку к Парижу-2024

Федерация бокса Азербайджана провела встречу с тренерами национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, на встрече присутствовали советник президента Федерации Самир Гусейнов, генеральный секретарь организации Наги Сафаров, член совета директоров Ровшан Гусейнов и технический директор Равшан Ходжаев.

На встрече обсуждались подготовка календарного плана на 2024 год, формирование национальных сборных, планы на будущее, перспективы, подготовка к лицензионным турнирам и летним Олимпийским играм в Париже-2024. Также состоялся обмен идеями относительно проведения в новом году тренировочных сборов и чемпионатов Европы для разных возрастных групп.

İdman.biz