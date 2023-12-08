Определились сильнейшие боксеры Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана среди боксеров-мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие 167 боксеров из 41 команды, представляющие клубы из разных городов и регионов страны, а также спортивные общества. В ходе 6-дневного турнира определились победители в 13 весовых категориях.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения, президент Федерации бокса Сахиль Бабаев, председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг», президент Национальной федерации гребли Вугар Ахмедов, председатель Государственного Таможенного комитета, президент Федерации волейбола Шахин Багиров и представители других федераций наблюдали за финальными боями в Центре бокса.

Перед встречами была проведена художественная и официальная часть. После исполнения Государственного гимна состоялся парад финалистов.

Выступая далее, Сахиль Бабаев отметил, что сегодня знаменательный день для азербайджанских боксеров. Он сообщил, что регионы очень активно участвовали в чемпионате страны, 14 команд из 41 представляли регионы.

Главной целью президент федерации назвал распространение бокса во всех уголках страны, особенно в регионах: "Этот год был памятным для наших боксеров. Наши боксеры и школьники до 22 лет завоевали рекордное количество медалей на чемпионатах Европы. Айнур Рзаева вошла в историю как первая женщина-боксер, завоевавшая медаль на чемпионате мира. Всего на международных соревнованиях было завоевано более 150 медалей. 14 из них - на чемпионатах мира и Европы.

Отметив, что также укреплена материально-техническая база, Сахиль Бабаев напомнил, что в Сумгаите сдан в эксплуатацию Центр бокса и сообщил, что ремонтные работы Регионального центра бокса в Лянкяране будут завершены в ближайшее время. Он рассказал, что в течение года организуются семинары для тренеров, на которых повышается их уровень. Бабаев подчеркнул, что главная цель - летние Олимпийские игры в Париже-2024: «На первых соревнованиях мы получили 2 лицензии. Верим, что количество путевок увеличится ещё на 2 отборочных турнирах».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил, что успехов в боксе достаточно. Достижением он назвал установление рекорда по количеству участников чемпионата Азербайджана: "Наш самый большой успех - это завоеванные лицензии на Олимпийские игры. Я верю, что это число будет увеличиваться и мы будем следить за успехами наших боксеров в следующем году. Для этого есть особая поддержка государства, президента Азербайджана Ильхама Алиева".

Позже были определены сильнейшие боксеры Азербайджана. Официальные гости наградили обладателей первых 3-х мест в весовых категориях 63,5 кг и 67 кг.

Гасан Маликов, Масуд Юсифзаде, Амин Мамедзаде, Шамиль Аскеров, Магсуд Хасметов, Тайфур Алиев, Наби Искендеров, Сархан Алиев, Кямран Шахсуварлы, Фаган Мамедов, Сеид Сеидов, Рауф Рагимов и Йоханес Нуриев завоевали титул чемпионов.

Спортивный клуб «Нефтчи» занял первое место с 55 очками в командном зачете турнира. ЦСК (36) занял второе место, а тройку лидеров замкнула «Золотая перчатка» (31).

Сеид Сеидов удостоен звания лучшего боксера чемпионата. Эльхану Гулиеву присвоено звание лучшего арбитра, а Рагиму Аллахвердиеву - лучшего тренера.

Отметим, что призеры войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Чемпионат Азербайджана

Финал

48 кг

Турал Сарыев (СК "Нефтчи") - Хасан Маликов (СК "Нефтчи") - 2:3

51 кг

Агаселим Мустафазаде (ФК «Золотая перчатка») – Масуд Юсифзаде (БФЛ) – не пришел на первый бой

54 кг

Руслан Гадиров (ЦСК) – Амин Мамедзаде («Золотая перчатка») – 0:5

57 кг

Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи") - Умид Рустамов (СК МВД) - 3:2

60 кг

Магсуд Хасметов ("Нефтчи") - Эльбрус Адыгозалов ("Габала") - 5:0

63,5 кг

Малик Гасанов («Нефтчи») – Тайфур Алиев (ЦСК) – 0:5

67 кг

Наби Искандаров («Нефтчи») – Джавид Чалабиев («Золотая перчатка») – 3:2

71 кг

Миршариф Кязимзаде («Нефтчи») – Сархан Алиев («ВПК») – 0:5

75 кг

Расим Чобанлы (ЦСК) – Кямран Шахсуварлы («Габала») – 0:5

80 кг

Фаган Мамедов (АзТУ) – Сархан Будагов («Золотая перчатка») – 5:0

86 кг

Сеид Сеидов ("Золотая перчатка") - Эльдар Гулиев ("Нефтчи") - первый победил с полным преимуществом

92 кг

Рауф Рагимов ("Нефтчи") - Турал Гасанов ("Золотая перчатка") - 4:1

+92 кг

Парвиз Расулов ​​(БУ «Зарбе») – Йоханес Нуриев (ЦСК) – второй победил с полным преимуществом

Все победители

48 кг

1. Хасан Маликов («Нефтчи»)

2. Турал Сарыев («Нефтчи»)

3. Юсиф Солтанов (СК «Black Hat»)

3. Кардашхан Гасанов (Агджабеди)

51 кг

1. Масуд Юсифзаде (БФЛ)

2. Агаселим Мустафазаде («Золотая перчатка»)

3. Ядигар Алиев (АО «Сабаил»)

3. Али Фатуллаев (клуб "Шамахы-Угур")

54 кг

1. Амин Мамедзаде ("Золотая перчатка")

2. Руслан Гадыров (ВПК)

3. Мирзага Гусейнли (СК "Джануб")

3. Нихат Абдуллаев (СК «Золотая перчатка»)

57 кг

1. Шамиль Аскеров («Нефтчи»)

2. Умид Рустамов (Министерство религии)

3. Камиль Бабаев (МЕТЕ)

3. Эмиль Гулиев (УГМ-13)

60 кг

1. Магсуд Хасметов («Нефтчи»)

2. Эльбрус Адигозелов ("Габала" ИК)

3. Аслан Гулиев (СК "Z-1")

3. Фарид Садыгов («Нефтчи»)

63,5 кг

1. Тайфур Алиев (ВПК)

2. Малик Гасанов («Нефтчи»)

3. Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ)

3. Руслан Рустамов (БФЛ)

67 кг

1. Наби Искандаров («АО «Нефтчи»)

2. Джавид Чалабиев («Золотая перчатка»)

3. Ильгар Салахов (Габала)

3. Парвиз Гулиев (Агджабеди)

71 кг

1. Сархан Алиев (ЦСК)

2. Миршариф Кязимзаде («Нефтчи»)

3. Эльнур Абдуллазаде («Нефтчи»)

3. Ниджат Мамедов ("Золотая перчатка")

75 кг

1. Кямран Шахсуварлы («Габала» ИК)

2. Расим Чобанлы (ВПК)

3. Эльнур Сулейманов («Нефтчи»)

3. Новрузали Гулиев (ВПК)

80 кг

1. Фаган Мамедов (АзТУ)

2. Сархан Будагов ("Золотая перчатка")

3. Давид Олобойе ("Нахчыван")

3. Джаббар Исмаилов (Сумгаит)

86 кг

1. Сеид Сеидов («Золотая перчатка»)

2. Эльдар Гулиев («Нефтчи»)

3. Ватан Гусейнли (СК МВД)

3. Турал Усейнов («Нефтчи»)

92 кг

1. Рауф Рагимов («Нефтчи»)

2. Турал Гасанов ("Золотая перчатка")

3. Руфат Набиев (СК МВД)

3. Мирхаял Мамедов (Гянджа)

+92 кг

1. Йоханес Нуриев (ВПК)

2. Парвиз Расулов ​​(БК "Зарбе")

3. Исмаил Ягубов («Сабаил»)

3. Иса Сулхаев (Загатала)

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