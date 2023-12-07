Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана по боксу - ФОТО

Завершились поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований, организованных в Центре бокса, состоялось 24 боя с участием 41 команды.

Имена полуфиналистов определились после поединков, прошедших в 6 весовых категориях. Боксеры-победители таким образом обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Среди ведущих боксеров нашей команды право бороться за финал также завоевали Руслан Гадиров, Малик Гасанов, Тайфур Алиев и Наби Искендеров.

Отметим, что чемпионат завершится 8 декабря.

Чемпионат Азербайджана

1/4 финала

54 кг

Руслан Гадиров (ЦСК) – Эльшан Гарибов (БК "Роман") – 5:0

Рамазан Бабаев (МВД) – Нихат Абдуллаев («Золотая перчатка») – 0:5

Амин Мамедзаде («Золотая перчатка») – Эльгюн Бабаев («МЕТЕ») – 5:0

Намик Ярелиев (Габала) – Мирзага Гусейнли (Джануб) – 1:4

60 кг

Магсуд Хасметов (СК "Нефтчи") - Али Алиев (БФЛ) - победил первый с полным преимуществом

Джейхун Мамедов (Гусар) – Аслан Гулиев (СК Z-1) – 0:5

Рамазан Абдуллаев (Балакен) – Эльбрус Адыгозалов (ИК «Габала») – 0:5

Фарид Садыгов (СК «Нефтчи») – Надир Маликов («МЕТЕ») – 5:0

63,5 кг

Малик Гасанов ("Нефтчи") - Фарид Гасымов ("Золотые перчатки") - победа первого с полным преимуществом

Руслан Байрамов (СК МВД) – Руслан Рустамов (БФЛ) – 0:5

Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Джалал Гурбанов (ЦСК) – победил первый

Тайфур Алиев (ЦСК) – Кянан Кязимов (СК «Джануб») – не пришел на второй бой

67 кг

Наби Искандаров (СК "Нефтчи") - Саид Абдуллаев (СК "Нефтчи") - второй не вышел на бой

Ильгар Салахов (Габала) – Халил Кязимов (Гянджа) – не пришел на второй бой

Джавид Чалабиев (СК «Золотая перчатка») – Санан Мехтиев («Абшерон») – первый выиграл с полным преимуществом

Парвиз Гулиев (Агджабеди) – Шамси Шахбазов (ЦСК) – 5:0

71 кг

Миршариф Кязимзаде («Нефтчи») – Кямран Бахшалиев («Габала») – 5:0

Ниджат Мамедов (СК "Золотая перчатка") - Рашид Гасанов (СК "Круг") - 5:0

Эльнур Абдуллазаде ("Нефтчи") - Ниджат Гасанов ("Золотая перчатка") - 3:2

Ханбала Гурбанов (Габала) – Сархан Алиев (ЦСК) – 0:5

80 кг

Давид Олобойе (Нахчыван) - Мехти Агаев (Масаллы) - победил первый

Ильдырым Гадиров (СК «Нефтчи») – Фаган Мамедов (АзТУ) – победил второй с полным преимуществом

Айдын Гусейнли (СК "Нефтчи") - Сархан Будагов ("Золотая перчатка") - не пришел на первый бой

Айдын Дадашов (БК «Роман») – Джаббар Исмайлов (Сумгаит) – победили со вторым полным преимуществом

İdman.biz