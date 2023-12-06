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Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана в 7 весовых категориях - ФОТО

Бокс
Новости
6 Декабря 2023 13:42
Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана в 7 весовых категориях - ФОТО

Стартовали поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин.

İdman.biz сообщает, что в третий день соревнований, в которых приняли участие 167 спортсменов из 41 команды, определились имена полуфиналистов в 7 весовых категориях.

Помимо победы на этапе, победители обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Лидеры сборной без труда дошли до полуфинала. Турал Сарыев, Масуд Юсифзаде, Умид Рустамов, Эльдар Гулиев и Рауф Рагимов сразятся за место в финале 7 декабря.

Отметим, что имена победителей соревнований, которые пройдут в Центре бокса, определятся 8 декабря.

Чемпионат Азербайджана
1/4 финала

48 кг
Турал Сарыев (СК «Нефтчи») - Агаси Алиев (СК «Золотая перчатка») 5:0
Вюсал Исазаде (СК "Золотая перчатка") - Хасан Маликов (СК "Нефтчи") - 0:5
Юсиф Солтанов (СК "Гара папаг") - Губад Бабазаде (СК МВД) - первый победил с полным преимуществом

51 кг
Али Гусейнов (СК "Нефтчи") - Али Фатуллаев (Клуб "Шамахы-Угур") - второй победил с полным преимуществом
Агасалим Мустафазаде (СК "Золотая перчатка") - Эмин Гулиев (Сумгаит) - второй не вышел на поединок
Гаюм Гулиев («Масаллы») – Ядигар Алиев («Сабаил») – 0:5
Расул Рзали (БК «Зербе») – Масуд Юсифзаде (БФЛ) – первый не вышел на бой

57 кг
Камиль Бабаев (МЕТЕ) – Вусал Алиев (СК МВД) – второй не вышел на бой
Шамиль Аскеров (СК «Нефтчи») - Самир Рзаев («Сабаил» СК) – первый победил с полным преимуществом
Умид Рустамов (СК МВД) – Ульви Иманов (СК Сабаил) – второй не вышел на бой

Эмиль Гулиев (UGM-13) – Эдвин Аббасов (Габала) – 3:2

75 кг
Расим Алиев (СК «Золотая перчатка») – Новрузали Гулиев (ВПК) – 2:3
Анвар Бабаев (РСЦ "Тахсил") - Расим Чобанлы (ЦСК) - 0:5
Эльнур Сулейманов («Нефтчи») – Исмаил Гусейнов («Джалилабад») – 5:0
Фархад Сеидов (ЦСК) – Кямран Шахсуварлы (СК Габала) – 0:5

86 кг
Тарлан Мамедов («Нефтчи») – Сеид Сеидов («Золотая перчатка») – победа второго с полным преимуществом
Ватан Гусейнли (СК МВД) – Ибад Мирзаев (УГМ-13) – первый победил с полным преимуществом
Ибрагим Исмаилов (СК "Z-1") – Эльдар Гулиев (СК "Нефтчи") – 0:5
Гейдар Мамедов (СК МВД) - Турал Усейнов (СК "Нефтчи") - победа второго с полным преимуществом

92 кг
Агиль Гусейнов («Габала») – Рауф Рагимов («Нефтчи») – победа второго с полным преимуществом
Руфат Набиев (СК МВД) – Рамиз Тарвердиев ("Нахчыван") – первый победил с полным преимуществом
Турал Гасанов (СК «Золотая перчатка») – Фуад Джафаров (ВПК) – 5:0
Мирхаял Мамедов (Гянджа) - Мераж Тагиев (Сабирабад) - первый победил с полным преимуществом

+92 кг
Иса Сулхаев (Загатала) – Фариз Исаев (СК «Гара папаг») – 3:2
Парвиз Расулов ​​(СК «Зарбе») – Аслан Мовсумов (СК МВД) – победил первый
Канан Гасанлы (МЕТЕ) – Исмаил Ягубов (СК «Сабаил») – победил второй с полным преимуществом
Йоханес Нуриев (ЦСК) – Руфат Гаджиев (БФЛ) – выиграл первый с полным преимуществом

İdman.biz

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