Гимназиада: победа и поражение

На спортивных играх Гимназиада ISF U15 в Сербии стартовал пляжный волейбол.

Как сообщает сотрудник İdman.biz из Златибора, сегодня состоялись первые матчи турнира, отложенные ранее из-за снегопада.

Команда под руководством главного тренера Нихата Танрывердиева в составе Айдан Мирзаевой, Айлин Ализаде и Лиэль Веткиной встречалась с Бенином. Наши волейболистки одержали победу над соперником со счетом 2:0 (24:22, 21:15). Следующий матч на групповом этапе наша команда проведет против сборных Украины-1 и Чили-1.

Команда под руководством Джалила Бахтиози, в состав которой входят Исмаил Алекперли, Валех Гусейнов и Кянан Бабазаде, проиграла США в первом туре со счетом 0:2 (6:21, 9:21). В следующих матчах нашему представителю предстоит встретиться со сборными Чили-1 и Латвии-1.

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