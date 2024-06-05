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Чемпион Азербайджана выступит в Кубке Европы

Пляжный волейбол
Новости
5 Июня 2024 11:36
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Чемпион Азербайджана выступит в Кубке Европы

Европейская Конфедерация волейбола (CEV) объявила о скором начале сезона среди «пляжников».

Как передает İdman.biz, этим летом национальные первенства будут носить особый статус, так как его победители выступят в финальном турнире Кубка Европы. Прошлый розыгрыш состоялся в Балыкесире (Турция), где в мужском зачете победу одержал азербайджанский «Муров Аз Терминал».

«Европейское сообщество пляжного волейбола кипит от волнения, поскольку 18 национальных федераций добились омологации своих внутренних клубных соревнований по пляжному волейболу. В них примут участие более 200 клубов, что обещает болельщикам по всей Европе захватывающие матчи.

Победители каждого внутреннего соревнования получат заветное место для участия в финале Кубка Европы по пляжному волейболу CEV. Финал Кубка Европы по пляжному волейболу, запланированный на вторую половину сезона 2024 года, соберет лучшие клубные команды со всего континента во втором сезоне этого инновационного соревнования», - сообщает CEV.

İdman.biz

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