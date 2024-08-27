Наша сборная снова проиграла Беларуси

Сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй контрольный матч в рамках сборов.

Как сообщает İdman.biz, соперником снова была сборная Беларуси.

Белорусские футболисты выиграли матч на поле для пляжного футбола Дворца водных видов спорта со счетом 3:2. Первая контрольная встреча, состоявшаяся между командами день назад, также завершилась победой соперника (4:2).

Отметим, что тренировочный сбор сборной Азербайджана, начавшийся 1 августа под руководством ее нового главного тренера Сахиба Мамедова, продолжится до 31-го числа.

İdman.biz