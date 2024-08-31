Фарид Гаибов: "Радует, что число участников увеличивается с каждым годом"

"Соревнование «Переплывем Куру?!» уже стало традицией".

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам после церемонии награждения призеров состоявшегося в Мингячевире соревнования «Переплывем Куру?!» заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр сообщил, что данное мероприятие проводится в третий раз:

"Это соревнование впервые проводилось в Баку на Каспийском море. Радует, что количество участников увеличивается с каждым годом. По сравнению с прошлым годом количество участников соревнования увеличилось в 2 раза. Чипы в нашей счетной компании уже не успевали подсчитывать увеличившееся количество участников. Думаем, что в следующем году увеличим количество чипов».

По его словам, есть определенные планы по привлечению к соревнованию участников из зарубежных стран:

"Мы также ведем переговоры по этому поводу с Организацией тюркских государств. Мы предложили проект, и он был реализован. У нас есть и другие мероприятия, связанные с плаванием. Это проект «Поплывем вместе», который мы уже дважды организовывали. В нашем проекте люди разных возрастных групп одновременно начинают соревноваться в бассейнах всех действующих в нашей стране олимпийских комплексов. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность оргкомитету, Федерации плавания Азербайджана и Бакинскому городскому кольцу за организацию такого мероприятия».

Следует отметить, что в соревнованиях по плаванию на открытой воде «Переплывем Куру?!» приняли участие 500 участников.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz