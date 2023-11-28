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Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Баскетбол
Новости
28 Ноября 2023 13:02
Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время выступления в НБА.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", это случилось после матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», в котором «Лейкерс» уступили со счётом 94:138. Проигрыш с разницей «-44» стал для форварда самым большим в карьере. Ранее он проигрывал с разницей «-42».

Отметим, что Леброн в матче с «Филадельфией» набрал 18 очков и совершил пять результативных передач. В следующем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Детройт Пистонс». Встреча пройдёт 30 ноября и начнётся в 3:00 мск.

İdman.biz

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