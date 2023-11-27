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Мурад Бабаев: "Мы выйдем на игру, чтобы продолжить победную серию"

Баскетбол
Новости
27 Ноября 2023 17:08
Мурад Бабаев: "Мы выйдем на игру, чтобы продолжить победную серию"

"Выйдя на игру с первых минут, сильно волновался. Такой опыт в чемпионате Азербайджана у меня впервые”.

İdman.biz сообщает, что об этом заявил баскетболист НТД-Индиго Мурад Бабаев.

Молодой игрок представителя Хачмаза прокомментировал встречу, в которой они обыграли "Хырдалан" со счетом 96:86 в рамках 5-ого тура азербайджанской баскетбольной лиги. Бабаев, который провел на поле более 30 минут, сказал, что это вызвало у него волнение: "Когда я играл в НТД-Индигo в прошлом сезоне, то обычно появлялся после того, как решалась судьба матча. В этом сезоне тренеры возлагают на меня большие надежды. Я постараюсь оправдать их доверие”.

По его словам, они настроены на победу в поединке с “Сабахом”, который отложен с третьего тура: “Тренировочный процесс продолжается. Я думаю, что это будет очень тяжелая игра. Мы выйдем на поле, чтобы продолжить победную серию. Мы готовы к этому".

Отметим, что матч НТД-Индиго с командой “Сабах” состоится 29 ноября. А через два дня команда сыграет в гостях в матче шестого тура с “Серхедчи”.

İdman.biz

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