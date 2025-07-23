Определились соперники "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы

Определился соперники баскетбольных команд «Нефтчи» и «Абшерон Лайонс» в Кубке Европы.

Как сообщает İdman.biz, это стало известно в ходе жеребьевки регулярного сезона, прошедшей в столице Германии Мюнхене.

Согласно результатам жеребьевки, представитель Абшерона в первом квалификационном раунде встретится с кипрским клубом «Анортосис».

Победитель противостояния продолжит выступление в группе H с командами «Касадемонт» (Сарагоса, Испания), «Фалько» (Венгрия) и «Баккен Беарз» (Дания).

«Нефтчи» попал в группу I. Его соперники - «Калев/Крамо» (Эстония), «Бурсаспор» (Турция) и «Трефль» (Польша).

Отметим, что «Абшерон Лайонс» в сезоне 2024/2025 занял четвертое место в Азербайджанской баскетбольной лиге.

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