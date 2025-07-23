23 Июля 2025
RU

Определились соперники "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы

Баскетбол
Новости
23 Июля 2025 14:54
16
Определились соперники "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы

Определился соперники баскетбольных команд «Нефтчи» и «Абшерон Лайонс» в Кубке Европы.

Как сообщает İdman.biz, это стало известно в ходе жеребьевки регулярного сезона, прошедшей в столице Германии Мюнхене.

Согласно результатам жеребьевки, представитель Абшерона в первом квалификационном раунде встретится с кипрским клубом «Анортосис».

Победитель противостояния продолжит выступление в группе H с командами «Касадемонт» (Сарагоса, Испания), «Фалько» (Венгрия) и «Баккен Беарз» (Дания).

«Нефтчи» попал в группу I. Его соперники - «Калев/Крамо» (Эстония), «Бурсаспор» (Турция) и «Трефль» (Польша).

Отметим, что «Абшерон Лайонс» в сезоне 2024/2025 занял четвертое место в Азербайджанской баскетбольной лиге.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Майкл Джордан назвал величайшего баскетболиста всех времен
22 Июля 13:43
Баскетбол

Майкл Джордан назвал величайшего баскетболиста всех времен

"В свое время он был настоящим кумиром"
Шакил О’Нил хочет попасть в дом престарелых с самым высоким уровнем венерических заболеваний
22 Июля 03:08
Баскетбол

Шакил О’Нил хочет попасть в дом престарелых с самым высоким уровнем венерических заболеваний

Легенда НБА рассказал о своих планах на пенсию

Генсек Федерации баскетбола Азербайджана: "Наша сборная по баскетболу 3х3 покажет хорошие результаты на Кубке Европы"
21 Июля 17:22
Баскетбол

Генсек Федерации баскетбола Азербайджана: "Наша сборная по баскетболу 3х3 покажет хорошие результаты на Кубке Европы"

Представитель организации отметил, что команда сильна
Эмин Амруллаев встретился с президентом "Несибе Айдын" - ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО/ФОТО
21 Июля 14:24
Баскетбол

Эмин Амруллаев встретился с президентом "Несибе Айдын" - ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО/ФОТО

Амруллаев рассказал о позитивных аспектах использования опыта турецкого баскетбола в регионе
Определился победитель Летней лиги НБА
21 Июля 11:33
Баскетбол

Определился победитель Летней лиги НБА

"Хорнетс" оказались единственными в двух дивизионах (Лас-Вегас, Орландо), сумевшими одержать все шесть побед в шести играх
Игрок сборной Азербайджана в "Олимпиакосе"
19 Июля 17:55
Баскетбол

Игрок сборной Азербайджана в "Олимпиакосе"

С ним подписан трехлетний контракт

Самое читаемое

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ
20 Июля 19:21
Мировой футбол

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

После успешного сезона в "Челси" у Палмера, похоже, наступили перемены в личной жизни

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю