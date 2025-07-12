Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии

Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал восьмого этапа Женской Мировой серии, который проходит в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает İdman.biz, в группе C азербайджанские баскетболистки (Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова) уверенно обыграли сборную Сингапура (22:10), а затем в упорной борьбе победили Украину (21:20), обеспечив себе выход в плей-офф.

Ранее команда Азербайджана выиграла квалификационную группу А, переиграв японскую «Цукубу» (21:10) и швейцарскую «Лозанну» (21:11). Это второй турнир для «милли» в новом сезоне — в мае сборная заняла 8-е место на этапе в Баку. Сейчас Азербайджан занимает 33-е место в общем зачете Мировой серии с 35 очками.

Команда также готовится к финальному этапу Кубка Европы, который пройдет 5–7 сентября в Копенгагене (Дания).

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