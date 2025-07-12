Сборная Азербайджана одержала очередную победу на ЧЕ

Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу (U-16) продолжает успешное выступление на чемпионате Европы среди команд дивизиона C.

Как сообщает İdman.biz, в рамках группового этапа за 5–9-е места азербайджанская команда провела третий матч, в котором встретилась с Мальтой. Встреча завершилась уверенной победой подопечных со счетом 77:46 (11:11, 21:15, 23:11, 22:9).

Завтра сборная Азербайджана сыграет с Молдовой. У обеих команд по 6 очков, и победитель встречи займет итоговое 5-е место на турнире.

На групповом этапе сборная Азербайджана заняла третье место, одержав победы над Гибралтаром (69:40) и Сан-Марино (105:60), но уступив Андорре (42:52) и Люксембургу (38:86).

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