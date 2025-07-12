Эврен Алкая: "Нас не воспринимали как лидеров, но девочки показывают уверенную игру"

Главный тренер юниорской сборной Азербайджана по баскетболу (U-18) Эврен Алкая подвел итоги выступления команды на первенстве Европы среди девушек, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, турнир собрал 16–17 сильнейших сборных, в составе которых выступают игроки из национальных Суперлиг. Несмотря на это, азербайджанская команда смогла навязать борьбу фаворитам: «Нас не воспринимали как лидеров, но девочки показывают уверенную игру. Мы легко обыграли Исландию, которая едва не дошла до финала. Все это — результат нашей мотивации».

Алкая подчеркнул, что команда ставит перед собой амбициозные цели: «Мы хотим вывести сборную Азербайджана на новый уровень и будем упорно работать в этом направлении».