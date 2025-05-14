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ФИНАЛ: "Сабах" сыграет с "Нефтчи"

Баскетбол
Новости
14 Мая 2025 09:47
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ФИНАЛ: "Сабах" сыграет с "Нефтчи"

Продолжается финальная серия в Азербайджанской баскетбольной лиге среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится шестой матч между командами «Нефтчи» и «Сабах».

Игра, которая состоится в Бакинском Дворце спорта, может определить чемпиона. Если «Сабах» одержит четвертую победу в серии, он выиграет третью подряд золотую медаль. «Нефтчи» же хочет восстановить равновесие в финальном противостоянии.

Отметим, что матч начнется в 19:00.

Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, шестая игра
14 мая

19:00. «Нефтчи» — «Сабах»
Счет в серии - 2:3
Бакинский Дворец Спорта

İdman.biz

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