ФИНАЛ: "Сабах" сыграет с "Нефтчи"

Продолжается финальная серия в Азербайджанской баскетбольной лиге среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоится шестой матч между командами «Нефтчи» и «Сабах».
Игра, которая состоится в Бакинском Дворце спорта, может определить чемпиона. Если «Сабах» одержит четвертую победу в серии, он выиграет третью подряд золотую медаль. «Нефтчи» же хочет восстановить равновесие в финальном противостоянии.
Отметим, что матч начнется в 19:00.
Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, шестая игра
14 мая
19:00. «Нефтчи» — «Сабах»
Счет в серии - 2:3
Бакинский Дворец Спорта
İdman.biz