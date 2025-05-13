На отборочном этапе чемпионата мира в Баку не будет азербайджанских арбитров

Азербайджанские судьи не примут участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку 24-25 мая.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил председатель судейского комитета Азербайджанской баскетбольной лиги Алекпер Гасанов.

Ранее он заявлял, что двое судей из нашей страны имеют лицензии по баскетболу 3х3:

«У меня и Руслана Халигова были лицензии. Мы их получили во время Европейских игр в Баку в 2015 году. Просто не стали оформлять новые, потому что назначений не было в течение 5-6 лет. Судьи, которые приедут в столицу, станут известны за неделю до начала соревнований».

Отметим, что женская сборная Азербайджана в группе B встретится с Канадой и Великобританией, а мужская - с Латвией и Египтом.

İdman.biz