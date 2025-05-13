13 Мая 2025
RU

На отборочном этапе чемпионата мира в Баку не будет азербайджанских арбитров

Баскетбол
Новости
13 Мая 2025 12:59
9
На отборочном этапе чемпионата мира в Баку не будет азербайджанских арбитров

Азербайджанские судьи не примут участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку 24-25 мая.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил председатель судейского комитета Азербайджанской баскетбольной лиги Алекпер Гасанов.

Ранее он заявлял, что двое судей из нашей страны имеют лицензии по баскетболу 3х3:

«У меня и Руслана Халигова были лицензии. Мы их получили во время Европейских игр в Баку в 2015 году. Просто не стали оформлять новые, потому что назначений не было в течение 5-6 лет. Судьи, которые приедут в столицу, станут известны за неделю до начала соревнований».

Отметим, что женская сборная Азербайджана в группе B встретится с Канадой и Великобританией, а мужская - с Латвией и Египтом.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана определилась с составом на отбор на Кубок мира и этап Мирового тура
00:03
Баскетбол

Сборная Азербайджана определилась с составом на отбор на Кубок мира и этап Мирового тура

В состав команды вошли сильнейшие баскетболистки сборной
Главный тренер сборной Азербайджана: "Несмотря на то, что "Сабах" впереди, его шансы стать чемпионом 50 на 50"
12 Мая 13:44
Баскетбол

Главный тренер сборной Азербайджана: "Несмотря на то, что "Сабах" впереди, его шансы стать чемпионом 50 на 50"

Опытный специалист прокомментировал финальную серию Азербайджанской баскетбольной лиги
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"
Команда Министерства молодежи и спорта заняла первое место - ФОТО
12 Мая 10:38
Баскетбол

Команда Министерства молодежи и спорта заняла первое место - ФОТО

Чемпионом мужского зачета стала команда МЧС
Сборная Азербайджана поднялась на 10 позиций
12 Мая 09:18
Баскетбол

Сборная Азербайджана поднялась на 10 позиций

Наша команда занимает 29-е место в мире
Римас Куртинайтис: "День отдыха пошел нам на пользу"
11 Мая 20:47
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "День отдыха пошел нам на пользу"

Литовский специалист остался доволен игрой своих подопечных

Самое читаемое

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"