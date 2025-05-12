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Команда Министерства молодежи и спорта заняла первое место - ФОТО

Баскетбол
Новости
12 Мая 2025 10:38
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Команда Министерства молодежи и спорта заняла первое место - ФОТО

В Парке Европейских игр в Баку прошли соревнования по баскетболу 3х3 между государственными учреждениями.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое было совместно организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Азербайджана, приняли участие различные государственные структуры.

Победителем женского соревнования стало Министерство молодежи и спорта. Второе место заняла команда AZAL, третье - SOCAR.

Чемпионом мужского зачета стала команда МЧС. Второе место заняло Министерство молодежи и спорта, а третье - SOCAR.

İdman.biz

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