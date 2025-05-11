Римас Куртинайтис: "День отдыха пошел нам на пользу"

Главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис прокомментировал уверенную победу своей команды над «Нефтчи» в пятом матче финальной серии чемпионата Азербайджана, завершившемся со счётом 107:89.

По словам Куртинайтиса, команда провела встречу на высоком уровне и заслуженно добилась победы, передает İdman.biz.

«Хочу выразить благодарность игрокам за самоотдачу и характер. Мы доминировали на протяжении всей игры, показали хорошую интенсивность. День отдыха пошёл нам на пользу — он помог ребятам восстановиться и освежить голову», — отметил специалист.

При этом тренер подчеркнул, что серия ещё не завершена, и команда сохраняет максимальную концентрацию. Он также обратил внимание на изменение стартовой пятёрки, что, по его мнению, дало положительный эффект на ход встречи.

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