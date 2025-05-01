Рустам Алиев: "Я заново открыл себя" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист «Орду» Рустам Алиев дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, капитан команды оценил ее выступление в этом сезоне и рассказал о своих планах на будущее.

- Каким получился текущий сезон для команды?

- Не каждая команда может выйти в плей-офф с небольшим бюджетом. Мы вышли в плей-офф, упорно сражаясь, несмотря на небольшой бюджет и даже нехватку игроков. К тому же в первом матче финального этапа мы сыграли на равных с «Нефтчи». В составе команды возникла проблема с местными игроками. К тому же, легионеров, которых можно было бы заменять, было не так уж много. Например, когда наш основной плеймейкер Рамме Гриффин получил травму, его было сложно заменить. В таких ситуациях нам было трудно, поскольку наши запасные были слабы. Я уверен, что мы могли бы добиться большего, если бы не проблемы с ротацией. В любом случае, я думаю, что «Орду» уже сформировалась как команда.

- Что вы можете сказать об игре в лиге?

- Я играл в «Сабахе» два года. У них совершенно другие цели, и именно поэтому попасть в состав очень сложно. Поэтому возможностей проявить себя очень мало. Я считаюсь одним из главных игроков «Орду». Тренер часто строил игру, ориентируясь на меня. Этот фактор сыграл серьезную роль в моем развитии. Я как будто заново открыл себя. За это я выражаю свою благодарность главному тренеру Альберто Бланко. Он научил меня, на каких позициях можно добиться наибольшей эффективности. Теперь я верю в себя. Хотя травмы сильно отбросили меня назад, я уже начал физическую подготовку, чтобы быть полностью готовым к следующему сезону.

- Где вы продолжите свою карьеру? Останетесь ли вы в «Орду» или есть другие предложения?

- Честно говоря, мне пока не поступало предложения о том, чтобы остаться в "Орду". Если будет предложение, поговорим. Конечно, все будет зависеть от бюджета и целей клуба. Сейчас трудно что-либо сказать. Я верю, что случится то, что пойдет на пользу и клубу, и мне.

İdman.biz