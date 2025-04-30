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Экс-звезде НБА спасли жизнь благодаря пересадке почки: "Теперь он мой братишка"

Баскетбол
Новости
30 Апреля 2025 22:02
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Экс-звезде НБА спасли жизнь благодаря пересадке почки: "Теперь он мой братишка"

Бывший звёздный игрок НБА и трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон выразил глубокую благодарность Шейну Кливленду — человеку, который пожертвовал ему свою почку, сообщает İdman.biz.

Робинсон почти 20 лет боролся с почечной недостаточностью, а весной 2024 года признался, что его жизнь находится под угрозой без трансплантации. Жизненно важная операция была успешно проведена в начале 2025 года в Вашингтонском университете.

«Некоторые так и не встречают своих ангелов-хранителей. А у меня теперь есть брат. Это мой братишка. Как же он мне помог! Я боролся изо всех сил», — поделился Робинсон в эфире шоу Playmaker.

İdman.biz

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