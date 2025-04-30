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Давити Чивчивадзе: "Мы заслужили эту победу"

Баскетбол
Новости
30 Апреля 2025 00:30
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Давити Чивчивадзе: "Мы заслужили эту победу"

Баскетбольный клуб "Нефтчи" пробился в финал Азербайджанской баскетбольной лиги, обыграв "Абшерон" во втором полуфинальном матче со счётом 81:72.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер команды Давити Чивчивадзе поделился своими впечатлениями после игры.

"Поздравляю свою команду с отличной игрой и заслуженной победой. Это был очень тяжёлый матч. Соперник показал свою силу в обоих поединках, ведь у них было больше практики, тогда как после регулярного сезона у нас было всего четыре игры. Мы начали встречу в медленном темпе, но в перерыве обсудили ошибки и внесли изменения. После этого перехватили инициативу, контролировали подборы в атаке и защите, усилили нападение. Сделать 24 результативные передачи — отличный результат", — отметил тренер.

Финальная серия стартует 2 мая. "Нефтчи" сразится за титул с действующим чемпионом — командой "Сабах".

İdman.biz

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