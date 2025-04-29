29 Апреля 2025
RU

Бедри Мерич: "В первой половине мы не смогли противостоять сопернику"

Баскетбол
Новости
29 Апреля 2025 19:40
19
Бедри Мерич: "В первой половине мы не смогли противостоять сопернику"

Главный тренер баскетбольного клуба "Шеки" Бедри Мерич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги от "Сабаха" со счётом 72:96.

Как передаёт İdman.biz, наставник поздравил соперника с выходом в финал и отметил, что усталость, накопившаяся за сезон, сказалась на игре:

"У нас снизился уровень энергии из-за усталости. Ребята всё равно старались изо всех сил. В первой половине мы не смогли противостоять сопернику, а затем догнать их было невозможно. Несмотря на это, мы стали одной из лучших команд сезона. Пусть мы и не вышли в финал, но завершили чемпионат на третьем месте — насколько мне известно, это лучший результат в спортивной истории города Шеки. Это наш подарок Шеки. Думаю, это станет шагом в развитии спортивной культуры города.

Надеюсь, после этого успеха интерес к баскетболу возрастёт, тренеры воспитают новых игроков, а родители будут отдавать детей в спорт. Шеки — маленький город, но мы играли с большим сердцем. Благодарю всех своих игроков и болельщиков за поддержку в течение сезона", — заявил Мерич.

Отметим, что "Шеки" проиграл оба полуфинальных матча и завершил сезон.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились финалисты Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
21:10
Баскетбол

Определились финалисты Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Состоялись ответные полуфинальные матчи национального первенства
Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"
20:48
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"

Он прокомментировал игру против "Шеки" в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги
Календарь игр сборных Азербайджана
28 Апреля 17:28
Баскетбол

Календарь игр сборных Азербайджана

Наши мужская и женская сборные U-18 и U-16 проведут очередные игры летом
Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге
28 Апреля 10:08
Баскетбол

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге

В активе команды 93,106 очка
Азербайджанский специалист оформил хет-трик в Англии
27 Апреля 22:24
Баскетбол

Азербайджанский специалист оформил хет-трик в Англии

"Рединг Рокетс" выиграл плей-офф первого дивизиона
Давити Чивчивадзе: "Абшерон" был хорошо подготовлен к игре"
27 Апреля 18:35
Баскетбол

Давити Чивчивадзе: "Абшерон" был хорошо подготовлен к игре"

Тренер "Нефтчи" отметил важность победы, но предупредил о трудной ответной встрече

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты