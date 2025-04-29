Бедри Мерич: "В первой половине мы не смогли противостоять сопернику"

Главный тренер баскетбольного клуба "Шеки" Бедри Мерич прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги от "Сабаха" со счётом 72:96.

Как передаёт İdman.biz, наставник поздравил соперника с выходом в финал и отметил, что усталость, накопившаяся за сезон, сказалась на игре:

"У нас снизился уровень энергии из-за усталости. Ребята всё равно старались изо всех сил. В первой половине мы не смогли противостоять сопернику, а затем догнать их было невозможно. Несмотря на это, мы стали одной из лучших команд сезона. Пусть мы и не вышли в финал, но завершили чемпионат на третьем месте — насколько мне известно, это лучший результат в спортивной истории города Шеки. Это наш подарок Шеки. Думаю, это станет шагом в развитии спортивной культуры города.

Надеюсь, после этого успеха интерес к баскетболу возрастёт, тренеры воспитают новых игроков, а родители будут отдавать детей в спорт. Шеки — маленький город, но мы играли с большим сердцем. Благодарю всех своих игроков и болельщиков за поддержку в течение сезона", — заявил Мерич.

Отметим, что "Шеки" проиграл оба полуфинальных матча и завершил сезон.

İdman.biz