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Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"

Баскетбол
Новости
29 Апреля 2025 20:48
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Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"

«Я рад победе».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Сабаха» Римас Куртинайтис заявил пресс-службе клуба.

Он прокомментировал игру против «Шеки» в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги. Опытный специалист подчеркнул, что доволен игрой своей команды во втором матче, который они выиграли со счетом 96:72:

«Мы играли отлично. Все определилось в последнем периоде. Несмотря на то, что играли на выезде, выступили хорошо. Мы довольны результатом и показанной игрой. Ждем соперника в финале. Также поздравляю команду соперника с хорошей борьбой в полуфинале».

Отметим, что «Сабах» вышел в финал, обыграв «Шеки» во всех матчах полуфинала.

İdman.biz

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