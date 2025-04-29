Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"

«Я рад победе».
Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Сабаха» Римас Куртинайтис заявил пресс-службе клуба.
Он прокомментировал игру против «Шеки» в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги. Опытный специалист подчеркнул, что доволен игрой своей команды во втором матче, который они выиграли со счетом 96:72:
«Мы играли отлично. Все определилось в последнем периоде. Несмотря на то, что играли на выезде, выступили хорошо. Мы довольны результатом и показанной игрой. Ждем соперника в финале. Также поздравляю команду соперника с хорошей борьбой в полуфинале».
Отметим, что «Сабах» вышел в финал, обыграв «Шеки» во всех матчах полуфинала.
İdman.biz