"Сабах" сыграет с "Шеки", "Нефтчи" - с "Абшероном"

Продолжается полуфинальный этап Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся вторые игры.

«Сабах» будет гостем одноименной команды в Шеки. В Бакинском Дворце спорта встретятся «Абшерон» и «Нефтчи».

Отметим, что в первых играх победу одержали «Сабах» и «Нефтчи».

Азербайджанская баскетбольная лига

Полуфиналы, ответные матчи

29 апреля

14:00 «Шеки» – «Сабах»

Шекинский ОСК

Счет в серии — 0:1

19:00. «Абшерон» – «Нефтчи»

Бакинский Дворец Спорта

Счет в серии — 0:1

İdman.biz