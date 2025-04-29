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"Сабах" сыграет с "Шеки", "Нефтчи" - с "Абшероном"

Баскетбол
Новости
29 Апреля 2025 09:48
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"Сабах" сыграет с "Шеки", "Нефтчи" - с "Абшероном"

Продолжается полуфинальный этап Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся вторые игры.

«Сабах» будет гостем одноименной команды в Шеки. В Бакинском Дворце спорта встретятся «Абшерон» и «Нефтчи».

Отметим, что в первых играх победу одержали «Сабах» и «Нефтчи».

Азербайджанская баскетбольная лига
Полуфиналы, ответные матчи
29 апреля

14:00 «Шеки» – «Сабах»
Шекинский ОСК
Счет в серии — 0:1

19:00. «Абшерон» – «Нефтчи»
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии — 0:1

İdman.biz

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