Азербайджанский специалист оформил хет-трик в Англии

Английский баскетбольный клуб «Рединг Рокетс» под руководством азербайджанского тренера Самита Нурузаде завоевал ещё один трофей, победив в финале плей-офф первого дивизиона, сообщает İdman.biz.

В решающем матче «Рединг Рокетс» обыграл «Милтон Кейнс» со счётом 102:91, оформив таким образом хет-трик титулов в этом сезоне.

Ранее, в январе, команда Нурузаде выиграла Национальный кубок Англии, а в марте завоевала Киткинг Трофи для клубов первого дивизиона, снова обыграв «Милтон Кейнс» со счётом 97:75.

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