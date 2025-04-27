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Давити Чивчивадзе: "Абшерон" был хорошо подготовлен к игре"

Баскетбол
Новости
27 Апреля 2025 18:35
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Давити Чивчивадзе: "Абшерон" был хорошо подготовлен к игре"

«Это была очень тяжёлая игра. Соперник был хорошо организован и тщательно подготовился к матчу», — заявил тренер «Нефтчи» Давити Чивчивадзе после первой встречи полуфинала Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин, сообщает İdman.biz.

Наставник подчеркнул, что его команда проводила только третий матч, тогда как «Абшерон» сыграл уже семь встреч:
«В первой половине мы не смогли реализовать трёхочковые броски, что сказалось на счёте. Но во второй половине мы начали попадать издали и вернулись в игру. Мои игроки проделали огромную работу в защите. Однако наша работа ещё не завершена — "Абшерон" остаётся очень опасной командой, что уже дважды доказал. Мы ещё лучше подготовимся к ответной встрече. Поздравляю всю семью "Нефтчи" с победой».

Отметим, что следующий матч между командами состоится 29 апреля.

İdman.biz

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